Versicherung gegen Fröste: Geld für Winzer und Obstbauern

2020 fahren Frankens Winzer die kleinste Ernte seit 35 Jahren ein. Vor allem die Spätfröste im Frühjahr haben den Stöcken zugesetzt. Der Freistaat will mit dem neuen Jahr nun die Betroffenen unterstützen.

Teilweise angefaulte Weintrauben hängen in einem Weinberg.

Würzburg

Angesichts massiver Schäden durch Spätfröste appelliert Frankens Weinbaupräsident Artur Steinmann an die Winzer, sich gegen dieses Risiko zu versichern. "Wer das nicht macht, ist selber schuld", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Würzburg. "So ein Frost wirft einen um drei Jahre zurück."

Von 2021 an unterstützt Bayern seine Obstbauern und Winzer finanziell beim Abschluss einer Versicherung gegen immensen Frost und Starkregen. Jährlich sollen 1,5 Millionen Euro fließen, damit Betroffene die teils kostenintensiven Versicherungen gegen Ernteausfall abschließen können. Frost und Trockenheit hatten den Winzern in Franken 2020 die kleinste Ernte seit 35 Jahren beschert.

Das Landwirtschaftsministerium rechnet im ersten Jahr mit 500 bis 1000 Anträgen. "Bis zu 50 Prozent der Kosten für Versicherungsprämien gegen die Risiken Starkfrost, Sturm bzw. Starkregen bekommen die Betriebe als Zuschuss", hieß es. Möglich sei, Versicherungen gegen einzelne Risiken oder auch eine Kombination mehrerer Risiken abzuschließen. Gefördert werde allerdings nur ab einer Anbaufläche von mindestens 0,3 Hektar je Kulturgruppe wie Kern- und Steinobst oder Weintrauben.

Mit der Unterstützung will Bayern nach Ministeriumsangaben wetterbedingte Ertragseinbußen abmildern. "Die derzeit auf dem Markt befindlichen Angebote zur Versicherung landwirtschaftlicher Kulturen gegen Witterungsrisiken sind noch relativ neu und für die Betriebe wirtschaftlich oft nicht tragbar."

Nachtfröste haben in den vergangenen Jahren teils enorme Schäden bei Wein- und Obstbauern hinterlassen. Mitte Mai 2020 war in Frankens Weinbergen mehr als der Hälfte der Anbaufläche betroffen. Mancher Winzer hatte nach Steinmanns Worten bis zu 80 Prozent Verlust. "Uns hat der Frost mehr getroffen als Corona."

Aufzeichnungen der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) seit 1968 bestätigten ein immer früheres Austreiben der Reben. Spätfröste setzen den dann schon gut entwickelten Pflanzen zu - bis hin zum Totalausfall.