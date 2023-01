Verpuffung in Wohnmobil: Zwei Schwerverletzte

Kochel am See

Bei einer Gasverpuffung in einem Wohnmobil ist in Kochel am See ein Ehepaar schwer verletzt worden. Die beiden 58-Jährigen wurden am Freitag mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei vom Samstag besteht keine Lebensgefahr. Das Ehepaar hatte mit seinem Wohnmobil auf dem Parkplatz eines Schwimmbades im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen übernachtet. Warum es zu der Verpuffung kam, war zunächst unklar.