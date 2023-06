Veronica Ferres will auf Tik Tok noch aktiver werden

Veronica Ferres erfreut sich an ihrem Tik-Tok-Erfolg. Auf der Kurzvideoplattform laufe es "großartig - ich habe nur so wenig Zeit", sagte Ferres der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend beim German Film Dinner in München. Einer ihrer ersten Posts habe über 1,1 Millionen Views bekommen. "Das sollte ich ein bisschen intensiver machen."

Die Schauspielerin Veronica Ferres und der Regisseur David Dietl feiern beim German Film Dinner. © Felix Hörhager/dpa

München Den vierten Post der 58-Jährigen schauten sich sogar 1,3 Millionen Tik-Tok-Nutzer an - darin spricht sie über die Möglichkeit eines vierten Teils der zwischen 2006 und 2009 gedrehten "Die Wilden Hühner"-Filme, in denen sie die Mutter der Protagonistin spielt. Fans fordern seit Jahren eine Fortsetzung der berühmten Trilogie nach den Büchern von Cornelia Funke. Noch sei aber nichts in Planung - "Es wäre ein Traum, wenn ich da mehr wüsste", sagte Ferres am Mittwoch. Das German Film Dinner fand in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Der Einladung der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO) in den "Bayerischen Hof" folgten zahlreiche namhafte deutsche Filmschaffende - darunter Mario Adorf, Elyas M'Barek, Nina Eichinger und Florian David Fitz. Bei der glamourösen Abendveranstaltung zum Münchner Filmfest wurden Spenden für die Deutsche Filmkünstlernothilfe und die Ilse Kubaschewski Stiftung für notbedürftige Künstler gesammelt.