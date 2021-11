Vermisster Elfjähriger in Bayern gefunden

Nach sieben Wochen ist ein vermisster Junge aus Bad Essen in Niedersachsen wohlbehalten in Bad Bocklet in Bayern gefunden worden. Der Elfjährige sei dort aus einer Wohnung geholt und dem Jugendamt übergeben worden, teilte die Polizei im Landkreis Osnabrück am Mittwoch mit. Zu den Hintergründen des Verschwindens werde noch ermittelt. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Die Polizei in Niedersachsen nahm die öffentliche Suchmeldung zu dem Fall zurück. Die bayerische Polizei habe beim Auffinden des Elfjährigen geholfen, hieß es.

17. November 2021 - 11:16 Uhr | dpa

