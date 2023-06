Vermeintliche Umzugshelfer entpuppen sich als Diebe

Bad Neustadt

Gelegenheit macht Diebe: Vermeintliche Umzugshelfer haben in Unterfranken Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Ein 26-Jähriger hatte am Samstag eine Mikrowelle, Koffer und andere Gegenstände auf der Straße vor seiner Wohnung in Bad Neustadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) deponiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zwei Männer luden die Gegenstände laut Polizei in einen Pkw. Ein Zeuge bemerkte die Männer zwar, hielt sie aber für Umzugshelfer. Sie stahlen Gegenstände im Wert von 600 Euro.