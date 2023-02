Verkleideter Mann trifft Kind mit Bierkrug im Gesicht

Rieden

Ein als Gorilla verkleideter Mann hat auf dem Faschingszug in Rieden in der Oberpfalz einen leeren Maßkrug hinter sich geworfen und dabei ein 13 Jahre altes Kind im Gesicht getroffen. Es erlitt eine Platzwunde im Gesicht und wurde in einem Krankenhaus behandelt, wie die Polizei am Montag berichtete. Der Mann mit der Gorilla-Maske flüchtete nach dem Zwischenfall am Sonntag und blieb unerkannt.