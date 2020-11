Verkehrswende-Demonstration in Nürnberg ohne Mega-Stau

Rund 400 Klima-Aktivisten haben am Freitagabend für eine "Verkehrswende Nürnberg" demonstriert. Die Behinderungen im Feierabendverkehr seien aber im Rahmen geblieben, weil die Demonstranten mit ihren Fahrrädern auf dem Frankenschnellweg nicht so weit gefahren seien wie befürchtet, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

13. November 2020 - 19:10 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Nürnberg Die Stadt Nürnberg hatte die Kundgebung der Fridays-for-Future-Bewegung auf dem Teilstück des Frankenschnellweg mit Rücksicht auf den Auto- und Busverkehr untersagt und eine Alternativroute genehmigt. Das Verwaltungsgericht Ansbach bestätigte dies, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof dagegen gab dem Eilantrag der Klima-Aktivisten statt: Beeinträchtigungen seien im Hinblick auf den hohen Wert der Versammlungsfreiheit und ihre Bedeutung für die öffentliche Meinungsbildung in einer demokratischen Gesellschaft hinzunehmen.