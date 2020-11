Verkehrsunfall bei Eschenbach: Mofafahrer schwer verletzt

Eschenbach

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Eschenbach hat sich ein 16-jähriger Mofafahrer am Montagabend schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, missachtete der Mofafahrer beim Abbiegen an einer Einmündung die Vorfahrt eines Autos. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge verletzte sich der Mofafahrer schwer. Er wurde den Angaben zufolge vom Rettungsdienst ins Klinikum Bayreuth gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.