Verkehrsunfall auf dem Weg zu Trauung: Hochzeit abgesagt

Wegen eines Unfalls auf dem Weg zur Trauung ist eine Hochzeit im Landkreis Kulmbach geplatzt. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, war der 25 Jahre alte Bräutigam am Samstag in Himmelkron in einem Autokonvoi unterwegs.

20. März 2023 - 09:14 Uhr | dpa

Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Himmelkron Ein im Konvoi vor ihm fahrender 21-Jähriger wollte den Angaben zufolge in eine Einfahrt einbiegen und fuhr deshalb zurück. Dies erkannte der Bräutigam zu spät und fuhr demnach auf den Wagen vor ihm auf. Mit leichten Verletzungen kam der Mann ins Krankenhaus - und musste seine Hochzeit deshalb absagen.