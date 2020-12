Verkehrsministerin: Winter in Bayern "bestens" vorbereitet

Für die kalte Jahreszeit sieht Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) den Winterdienst in Bayern gut gerüstet. Rund 2000 Mitarbeiter an 64 Straßenmeistereien würden dafür sorgen, "dass die Verkehrsteilnehmer im wahrsten Sinne des Wortes nicht aufs Glatteis geraten", sagte Schreyer am Freitag beim Besuch der Straßenmeisterei Riem im oberbayerischen Sauerlach.

04. Dezember 2020 - 16:40 Uhr | dpa

Kerstin Schreyer (CSU), Verkehrsministerin von Bayern. © Timm Schamberger/dpa/Archivbild

München Die Salzlager sind nach Angaben des Ministeriums im Sommer wieder aufgefüllt worden, um auch für länger dauernde Winterlagen gerüstet zu sein. Für den Winterdienst auf rund 20 000 Kilometer Straße stehen den Straßenmeistereien zudem etwa 300 staatseigene Fahrzeuge und 600 Lastwagen von privaten Firmen zur Verfügung. Im vergangenen, vergleichsweise milden Winter gab der Freistaat nach Angaben des Ministeriums fast 40 Millionen Euro für den Winterdienst aus.