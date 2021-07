Verfolgungsjagd: Quadfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Ein Quadfahrer hat sich auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle in Unterfranken eine rund zehn Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach zahlreichen Verkehrsverstößen sei er schließlich in einer Kurve in Mainbernheim (Landkreis Kitzingen) gestürzt, teilte die Polizei am Freitag mit.

30. Juli 2021 - 13:50 Uhr | dpa

Mainbernheim Der 23-Jährige blieb den Angaben nach trotz des Unfalls am Donnerstag unversehrt. Zeugen hatten den Quadfahrer der Polizei gemeldet, weil er mitten auf der Straße zum Spaß Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest: Der junge Mann hatte keinen Führerschein. Am Quad fehlten Kennzeichen und Licht. Motor und Auspuff sind manipuliert. Ihm drohen der Polizei zufolge nun Ermittlungsverfahren unter anderem wegen verbotenen Straßenrennens und einer Vielzahl von Verkehrs- und Zulassungsverstößen. © dpa-infocom, dpa:210730-99-621488/2