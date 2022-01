Verfolgungsjagd mit Polizei: Mann fährt sich in Feld fest

Ein Autofahrer hat sich in der Oberpfalz eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei sein Auto in ein Feld in Niederbayern gefahren.

15. Januar 2022 - 10:24 Uhr | dpa

Wörth an der Donau Nach Polizeiangaben vom Samstag sollte der Fahrer am Freitag in Wörth an der Donau (Landkreis Regensburg) kontrolliert werden. Daraufhin gab er Gas und raste davon. Da der Unbekannte rücksichtslos, gefährlich und zu schnell gefahren sei, sei die Verfolgungsjagd abgebrochen worden, hieß es. Das Auto wurde dann etwa 300 Meter abseits der Straße, festgefahren in einem Feld in Niederbayern, gefunden. Von dort flüchtete der Fahrer zu Fuß weiter und konnte aufgrund des dichten Nebels entkommen. Der Polizei sind jedoch nach eigenen Angaben seine Personalien bekannt. Den Mann erwarten nun mehrere Straf- und Ordnungwidrigkeitsverfahren.