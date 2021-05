Verfolgungsjagd in Regensburg: Vier Polizisten verletzt

Bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle in Regensburg hat ein 30-jähriger Autofahrer vier Beamte leicht verletzt. Der Mann hatte am Samstag beim Anblick der Polizei mit hohem Tempo Reißaus genommen und war mit seinem Auto stadtauswärts in Richtung A93 gerast, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Abend mitteilte. Mehrere Streifen seien alarmiert worden, um die rücksichtslose und riskante Fahrweise zu unterbinden.

09. Mai 2021 - 09:41 Uhr | dpa

Ein Polizeibeamter hält eine Polizeikelle in der Hand. © Bodo Marks/dpa/Symbolbild

Wenzenbach Nachdem er die Autobahn verlassen hatte, kollidierte der Mann laut Polizei mit seinem Auto in Grünthal bei Wenzenbach mit einem geparkten Fahrzeug und zwei Dienstfahrzeugen. Der 30-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und wurde vorläufig festgenommen. Warum er vor der Polizei geflohen war, blieb zunächst unklar. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 50 000 Euro. © dpa-infocom, dpa:210509-99-525610/3