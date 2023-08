Vereine erhalten zusätzliche Summe für Integrationsarbeit

Die Sportvereine in Bayern erhalten für ihre Integrationsarbeit in diesem Jahr weitere 90.000 Euro. "Gerade im Sportverein laufen Integrationsprozesse besonders gut", sagte Innenminister Joachim Herrmann in einer Mitteilung des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) am Mittwoch. "Damit Vereine Integrationsmaßnahmen weiterhin erfolgreich umsetzen können, hat der Bayerische Landtag beschlossen, ihnen im Jahr 2023 mit einer zusätzlichen finanziellen Unterstützung unter die Arme zu greifen."

02. August 2023 - 14:16 Uhr | dpa

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). © Daniel Löb/dpa/Archivbild

München Die Fördergelder werden im Rahmen des bayernweiten Projekts "Sport schafft Heimat" zur Verfügung gestellt. Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration (StMi) hatte das Projekt im Zuge der gestiegenen Asylantragszahlen 2016 in Zusammenarbeit mit dem BLSV entwickelt. Die Sportstätte biete einen Umgang mit kultureller Vielfalt. "Wenn wir diese Möglichkeiten nutzen, dann stärken wir das Gemeinschaftsgefühl als Basis für ein gutes Miteinander im Sportverein", befand Herrmann.