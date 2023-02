Verdächtiger Gegenstand in Wohnhaus löst Polizeieinsatz aus

Ein verdächtiger Gegenstand in einem Wohnhaus in Nürnberg hat am Samstagabend einen großen Polizeieinsatz ausgelöst.

12. Februar 2023 - 08:20 Uhr | dpa

Einsatzkräfte der Polizei sperren eine Straße ab. © Friedrich/vifogra/dpa

Nürnberg Beamte hatten bei einer Durchsuchung in dem Reihenhaus im Osten der Stadt einen Gegenstand entdeckt, der stark einer Sprengvorrichtung ähnelte. Sofort wurde die direkte Nachbarschaft evakuiert und die Straße gesperrt; etwa ein knappes Dutzend Menschen musste ihre Häuser verlassen, wie die Polizei mitteilte. Zur Untersuchung des Gegenstands, aus dem Drähte herausschauten, rückten Experten des Landeskriminalamtes aus München an. Etwa drei Stunden nach Einsatzbeginn konnten die Polizeibeamten Entwarnung geben: Bei dem Gegenstand handelte es sich um eine Attrappe. Was es mit dieser Attrappe auf sich hatte, war zunächst unklar. Zum ursprünglichen Grund der Durchsuchung des Reihenhauses machte die Polizei keine Angaben.