Verdächtiger fährt auf gestohlenem Fahrrad an Tatort vorbei

Ein Anwohner beobachtet einen jungen Mann, der mutmaßlich versucht, ein Kleinkraftrad zu stehlen. Der Verdächtige flieht, wird aber kurze Zeit später erwischt - unter kuriosen Umständen.
dpa |
Die Polizei nahm den 25-Jährigen vorläufig fest. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa
München

Ein 25-Jähriger soll versucht haben, ein Kleinkraftrad zu klauen und ist kurze Zeit später mit einem gestohlenen Fahrrad erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Verdächtige auf dem Rad am Tatort vorbei. 

Ein Anwohner beobachtete demnach, wie ein junger Mann in München an einem Kleinkraftrad hantierte und alarmierte die Polizei. Der Täter floh den Angaben zufolge, als ihn der Anwohner ansprach. Noch während die Beamten die Anzeige aufnahmen, sei der 25-Jährige auf einem Fahrrad am Tatort vorbeigefahren. Durch die Personenbeschreibung hätten ihn die Polizisten als möglichen Verdächtigen erkannt und angesprochen.

Daraufhin flüchtete der 25-Jährige laut Polizeiangaben und versteckte sich in einem Gebüsch. Dort fanden ihn die Beamten und nahmen ihn vorläufig fest. Für das Fahrrad habe der junge Mann weder einen Eigentumsnachweis noch eine plausible Erklärung gehabt. 

Der Verdächtige wurde nun wegen versuchten Diebstahls eines Kraftrades und des vollendeten Diebstahls eines Fahrrades angezeigt, wie die Polizei mitteilte.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.