Verdacht auf Missbrauch eines Kinds: Mann in U-Haft

Weil er ein neunjähriges Mädchen über das Internet zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben soll, sitzt ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Dachau nun in U-Haft. Der Mann soll das Mädchen über Monate auf einer speziell für Kinder entwickelten Chat-Plattform kontaktiert haben, wie die Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg und das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord am Dienstag mitteilten.

16. Mai 2023 - 14:50 Uhr | dpa

Ein Stacheldrahtzaun umzäunt das Gelände einer Justizvollzugsanstalt. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Bamberg Polizisten hatten Anfang Mai die Wohnung des Mannes durchsucht und Beweismaterial sichergestellt. Der Verdächtige wurde daraufhin wieder entlassen. Unmittelbar danach soll er aber versucht haben, sich wieder Zugriff zu von den Beamten sichergestellten Accounts zu verschaffen. Wegen Verdunklungsgefahr sowie Wiederholungsgefahr wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Der Mann sei im Juli 2022 wegen einschlägiger Delikte verurteilt worden, hieß es. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt sowie wegen des Besitzes kinderpornografischer Inhalte ermittelt.