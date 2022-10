Verband: Insektensterben als Lebensrisiko für Gartenschläfer

Viele Exemplare des zu den Nagetieren gehörenden Gartenschläfers könnten in diesem Jahr den Winterschlaf nicht überleben. Davor warnte der bayerische Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) am Freitag. Ein wichtiger Grund sei das Insektensterben, wodurch es den Tieren an Nahrung fehle, um sich genug Winterspeck anzufressen.

21. Oktober 2022 - 11:46 Uhr | dpa

Nürnberg Gartenschläfer sind mit dem größeren Siebenschläfer verwandt und ziehen sich in der kalten Jahreszeit in den Winterschlaf zurück. Der Rückgang von Tieren wie Insekten, Spinnen und Schnecken führe dazu, dass sie oft zu dünn seien, um bis ins Frühjahr zu überleben. Auch der Klimawandel bedrohe die Gartenschläfer. In wärmeren Wintern würden die Tiere häufiger aufwachen, was an ihren Energiereserven zehre.