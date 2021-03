VDA: Neue IAA zieht Fahrradhersteller und Digitalkonzerne an

Die für September geplante erste Internationale Automobilausstellung (IAA) in München zieht nach Angaben der Veranstalter auch Fahrradhersteller und Digitalkonzerne an. "Das große World Cycling Forum ist beispielsweise in München zum ersten Mal Partner der IAA. Sehr viele Fahrrad-Hersteller haben jetzt schon zugesagt, es werden immer mehr", sagte der Geschäftsführer des Verbands der Autoindustrie (VDA), Jürgen Mindel, dem "Münchner Merkur" (Freitag).

05. März 2021 - 11:19 Uhr | dpa

