Vbw: Millionen Schnelltests verfügbar

In Bayern herrscht nach Angaben der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) kein Mangel an Material für Corona-Tests am Arbeitsplatz. Alleine auf der verbandseigenen Plattform für Corona-Schutzprodukte seien aktuell "kurzfristig Millionen Schnelltests verfügbar", sagte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt am Montag. Mit der Plattform wolle man den Betrieben helfen, ausreichend Testangebote für die Mitarbeiter zu beschaffen.

15. November 2021 - 11:11 Uhr | dpa

Eine Person tropft eine Flüssigkeit in einen Corona-Schnelltest. © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

München "Impfen und Testen sind die zentralen Schlüssel gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus", sagte Brossardt. "Wir müssen das exponentielle Infektionsgeschehen in den Griff bekommen. Impfen, Testen, Maske, Abstand – auf alle diese Punkte müssen wir uns jetzt konzentrieren. Und zwar in der Gesellschaft insgesamt." © dpa-infocom, dpa:211115-99-03638/2