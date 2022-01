Vatikan zu Gutachten: Keine Sündenböcke und Pauschalurteile

In der Debatte über Kindesmissbrauch unter dem Dach der katholischen Kirche mahnt der Vatikan, sich bei der Bewertung des neuen Gutachtens zu Hunderten größtenteils vertuschten Straftaten allein im Erzbistum München und Freising nicht nur auf den emeritierten Papst Benedikt zu fokussieren. Vielmehr sei es nun wichtig, Lehren für die Zukunft zu ziehen, schrieb Mediendirektor Andrea Tornielli am Mittwoch in einer Stellungnahme des Heiligen Stuhls.

26. Januar 2022 - 13:03 Uhr | dpa

Ein Blitz schlägt am Abend des Tages, an dem Papst Benedikt XVI. seinen Rücktritt ankündigte, im Vatikan ein. © Alessandro Di Meo/ANSA/epa/dpa/Archiv