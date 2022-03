Vater und Kinder springen aus brennendem Gebäude

Zwei Kinder haben sich in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) mit einem Sprung aus dem ersten Stock vor einem Feuer gerettet. Auch der Vater der Kinder sprang in der Nacht zum Sonntag aus dem brennenden Haus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

27. März 2022 - 08:56 Uhr | dpa

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Pfarrkirchen Der Brand brach aus bisher ungeklärten Ursachen in einem Nebengebäude eines Wohnhauses aus. Das bestehe aus einer Garage im Erdgeschoss und einer Wohnung im ersten Stock, in der sich Vater und Kinder aufhielten, so die Polizei. Bei dem Sprung verletzte sich der Vater schwer. Der sechsjährige Bub und das elfjährige Mädchen erlitten eine Rauchvergiftung. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro.