Vater soll Säugling misshandelt haben: U-Haft

Weil er einen Säugling misshandelt haben soll, sitzt ein Vater aus Oberbayern in Untersuchungshaft. Der 25-Jährige stehe im dringenden Verdacht, seiner wenige Monate alten Tochter am Montag Verletzungen zugefügt zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

19. Mai 2021 - 14:20 Uhr | dpa

Garmisch-Partenkirchen Er wurde am Mittwoch in Garmisch-Partenkirchen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft München II wirft dem Mann versuchten Totschlag vor. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Die Ermittlungen dauern an. © dpa-infocom, dpa:210519-99-660968/2