Vater bedroht Familie: Kind ruft Polizei

Marktredwitz

Ein Vater hat am zweiten Weihnachtsfeiertag in Oberfranken seine Familie bedroht - eines seiner Kinder rief die Polizei. Der 45-Jährige habe am späten Abend seiner Frau gedroht, sie umzubringen, anschließend das Haus anzuzünden und sich dann das Leben zu nehmen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Frau verbarrikadierte sich demnach mit ihrer 15 Jahre alten Tochter und ihrem zwölfjährigen Sohn in einem Zimmer im Obergeschoss. Eines der Kinder alarmierte die Polizei.

Die Beamten umstellten das Haus in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge), konnten jedoch keinen Kontakt zu dem Mann aufbauen. Als der 45-Jährige zum Rauchen ins Freie trat, wurde er festgenommen. Er kam in ein Bezirkskrankenhaus. Welches der beiden Kinder die Polizei rief, konnte die Polizei nicht sagen.