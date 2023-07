Vater als Beifahrer: 21-Jähriger flieht vor Polizei

Ein 21-Jähriger hat sich in Österreich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - mit seinem Vater auf dem Beifahrersitz. Er war mit mehr als 200 Stundenkilometern auf der Westautobahn (A1) bei Ansfelden südlich von Linz in Richtung Salzburg unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auf Österreichs Autobahnen gilt ein Tempo von 130 Stundenkilometern als Höchstgeschwindigkeit.

Ansfelden Eine Polizeistreife bemerkte den Raser am Freitag in Ansfelden, weil er dicht auf ein Auto auffuhr und es dann von rechts überholte. Als sie die Verfolgung aufnahm, habe der junge Fahrer beschleunigt. Die Polizei sei dann selbst mit 210 Stundenkilometern unterwegs gewesen, aber das Auto habe sich zunächst immer noch weiter entfernt. Schließlich gelang es den Beamten, Sohn und Vater (50) zu stoppen. Der 21-Jährige aus Wien besaß nur einen Probeführerschein. Er sei angezeigt worden, hieß es.