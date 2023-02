Valentinstag war 2021 nicht sehr beliebt bei Hochzeitspaaren

Trauung am Valentinstag? Das haben im Jahr 2021 nur neun Paare in ganz Bayern gemacht. Sonntag, der 14. Februar, war damit gar nicht so gefragt als Hochzeitsdatum und landet auf Platz 315 der beliebtesten Hochzeitstage. Das teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Freitag mit. Das mag auch am Wochentag gelegen haben. An einem Sonntag fänden am seltensten Trauungen statt. Freitage dagegen seien besonders beliebt und landeten auf Platz eins im Ranking der Wochentage. Der beliebteste Tag, um den Bund der Ehe einzugehen, war allerdings ein Samstag. Am 21. August 2021 heirateten insgesamt 1140 Paare. Auf Platz zwei und drei liegen die Freitage 21. Mai 2021 und der 20. August 2021 mit 1004 Trauungen.

10. Februar 2023 - 10:49 Uhr | dpa

Ein Brautpaar hält sich während ihrer Trauung die Hände. © Silas Stein/dpa/Illustration

Fürth Im Schnitt trauten sich im Jahr 2021 etwa 164 Paare pro Tag. Für 2022 hat das Statistische Bundesamt bisher nur vorläufige Daten ausgewertet. Hier war einer der beiden Palindromtage, der 22. Februar 2022, besonders beliebt.