US-Präsident Biden zu G7-Gipfel in Bayern aufgebrochen

US-Präsident Joe Biden ist am Samstag zum G7-Gipfel in Bayern aufgebrochen. Die Air Force One mit dem US-Präsidenten an Bord sollte am späten Abend in München landen, wie das Weiße Haus mitteilte. Von dort aus wollte Biden nach Schloss Elmau weiterfliegen, wo an diesem Sonntag der Gipfel der sieben führenden westlichen Industriestaaten beginnt. Noch vor Beginn des Gipfels will Biden zu einem bilateralen Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz zusammenkommen. Das G7-Spitzentreffen in Bayern dauert bis Dienstag. Anschließend will Biden zum Nato-Gipfel nach Madrid weiterreisen, bevor er am Donnerstag nach Washington zurückkehrt.

25. Juni 2022 - 15:55 Uhr | dpa

Joe Biden, Präsident der USA, hält eine Rede. © Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa