US-Generalkonsul hofft auf Besuch Söders in den USA

Der neue US-Generalkonsul in München, Timothy Liston, hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in die USA eingeladen. "Ich hoffe, dass wir Markus Söder bald in den USA begrüßen können", sagte Liston in einem Interview der "Passauer Neuen Presse". "Ich glaube, wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre er auch schon in den USA gewesen." Söder sei "herzlich willkommen".

29. Oktober 2021 - 06:18 Uhr | dpa

