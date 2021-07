Urteil über AfD-Klage gegen Landtag am 11. August

Im Rechtsstreit zwischen der AfD-Landtagsfraktion und dem Bayerischen Landtag soll am 11. August das Urteil fallen. Das kündigte das Bayerische Verfassungsgericht am Mittwoch in München an. Bei dem Streit geht es um die Mitgliedschaft des Landtags im "Bündnis für Toleranz". Landtagsabgeordnete der AfD kritisieren die Mitgliedschaft seit mehr als einem Jahr als "Verletzung der Abgeordnetenrechte" sowie der "Oppositionsrechte" und fordern den Ausritt aus dem Bündnis.

21. Juli 2021 - 13:20 Uhr | dpa

Ein Schild weist auf den bayerischen Verfassungsgerichtshof hin. © picture alliance/dpa/Archivbild