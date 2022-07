Urteil im Prozess um Messerattacke noch vor den Ferien

Etwas mehr als ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke eines wohl psychisch kranken Mannes in Würzburg mit drei Toten will das Landgericht sein Urteil in dem Fall sprechen. Dies sei für die Woche vor den Sommerferien geplant, teilte das Landgericht Würzburg am Montag mit. Das Verfahren war vorsorglich bis September terminiert worden. Nach den psychiatrischen Gutachten - wohl am 22. Juli - folgen dann voraussichtlich die Plädoyers und das Urteil zwischen dem 25. und 29. Juli.

04. Juli 2022 - 12:51 Uhr | dpa

Würzburg Der Beschuldigte hatte am 25. Juni 2021 in der Innenstadt von Würzburg drei ihm unbekannte Frauen mit einem Messer getötet. Zudem gab es vier schwer verletzte Frauen. Ein damals 11-jähriges Mädchen und ein 16-Jähriger wurden ebenfalls schwer verletzt. Hinzu kamen drei Leichtverletzte. Der Mann um die 30, dessen genaues Alter den Behörden nicht bekannt ist, muss sich seit April in einem Sicherungsverfahren für die Taten verantworten. Der Somalier hat die Vorwürfe eingeräumt und sein Bedauern ausgedrückt. Die Generalstaatsanwaltschaft München glaubt, der Mann habe aus Hass auf Deutschland gehandelt. Sie will ihn dauerhaft in einer Psychiatrie unterbringen lassen, weil er allgemeingefährlich sein soll.