Urteil im Prozess um Eizellenspenden erwartet

Vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht wird am heutigen Mittwoch das Urteil in einem Berufungsprozess um Eizellenspenden erwartet. Angeklagt sind der Vorstand des Vereins "Netzwerk Embryonenspende" und zwei Mediziner. Ihnen werden Verstoß gegen das Embryonenschutzgesetz sowie missbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken beziehungsweise Beihilfe dazu vorgeworfen. In Deutschland ist nur die Spende unbefruchteter Eizellen laut Embryonenschutzgesetz explizit verboten.

04. November 2020 - 01:40 Uhr | dpa

Ein Spermium wird einer Eizelle injiziert. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa-tmn/Symbolbild

München In zwei Prozessen wurden die drei Angeklagten freigesprochen. Das Bayerische Oberste Landesgericht (OLG) ist die letzte Instanz in der Sache. Laut Gerichtssprecher ist es das erste Mal, dass eine obergerichtliche Entscheidung zu dem Thema fällt. Der Verein hat ungewollt kinderlosen Paaren Eizellenspenden vermittelt - ohne dafür Geld zu nehmen, wie Vereinsgründer Hans-Peter Eiden betonte. Dabei handelte es sich um Eizellen, die anderen Frauen im Rahmen von Kinderwunschbehandlungen entnommen wurden und dabei gewissermaßen übrig blieben. Sie hätten Eidens Angaben zufolge sonst vernichtet werden müssen.