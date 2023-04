Urteil für Jäger nach tödlichem Jagdunfall rechtskräftig

Ein Jäger erschießt versehentlich in Unterfranken einen anderen und wird zu einer Geldstrafe verurteilt: Die vor rund drei Wochen getroffene Entscheidung des Amtsgerichts Kitzingen ist nun rechtskräftig. Das teilte eine Gerichtssprecherin am Dienstag mit. Der 33-Jährige muss demnach 150 Tagessätze zu je 70 Euro zahlen.

Kitzingen/Volkach

Der Mann hatte am 6. Januar 2022 während einer Jagd in Volkach (Landkreis Kitzingen) von einem Hochsitz aus auf ein Reh geschossen. Das Tier wurde verfehlt. Das Projektil schlug aber auf dem gefrorenen Boden eines Feldweges auf und traf das Opfer, das in einer benachbarten Jagdkanzel war. Der 78-Jährige starb.