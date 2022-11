Urlauber mit schweren Kopfverletzungen nach Kletteraktion

Erst prellte er den Taxifahrer um das Fahrgeld, dann stürzte er beim Klettern durch ein Fenster seiner Pension gut fünf Meter tief ab: Ein 24 Jahre alter deutscher Urlauber hat sich in der Nacht auf Samstag im österreichischen Tirol schwer am Kopf verletzt. Der Mann aus dem Saarpfalz-Kreis und sein 22 Jahre alter Begleiter aus Saarbrücken wollten über eine "Räuberleiter" in ihre Unterkunft gelangen, nachdem sie den Schlüssel vergessen hatten, teilte die Landespolizeidirektion Tirol mit. Dabei habe der obere der beiden beim Hochhieven das Gleichgewicht verloren und stürzte auf die darunterliegende Terrasse. Er kam in ein Krankenhaus.

26. November 2022 - 15:40 Uhr | dpa

Ein Leuchtkasten mit einem roten Kreuz hängt vor der Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Kappl Zuvor hätten sich die beiden mit dem Taxifahrer gestritten, der sie von Ischgl nach Kappl gebracht hatte. Dabei soll der 24-Jährige den Taxameter aus der Verankerung gerissen haben, bevor die beiden ohne zu bezahlen verschwanden. Sie waren nach ersten Erkenntnissen stark betrunken.