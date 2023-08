Unwetterartige Gewitter in fast ganz Bayern möglich

München

In fast allen Regionen Bayerns rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit unwetterartigen Gewittern in der Nacht zum Freitag. Dabei könne es lokal schwere Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern und Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern geben. Ein ansteigendes Gewitterrisiko gebe es bereits am Nachmittag und Abend für Franken und Schwaben. Auch hier könne es dem DWD zufolge bereits Starkregen, Hagel und Sturmböen geben. Am Freitag seien schwere Gewitter bis hin zu Unwettern im Laufe des Tages ebenfalls möglich.