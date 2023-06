Unwetter sorgt in Oberfranken für zahlreiche Einsätze

Ein Gewitter mit Blitzen zieht in den Abendstunden über die Dächer von München.

Bayreuth

Das Unwetter hat in Oberfranken für zahlreiche Einsätze gesorgt. Laut dem Polizeipräsidium Oberfranken gab es rund 70 Einsätze. Durch einen Blitzeinschlag brannte ein Gebäude. Das konnte die Feuerwehr allerdings schnell löschen. Der Schaden soll bei circa 40.000 Euro liegen. Die Autobahn 9 musste in der Nähe vom Bayreuth wegen der Wassermassen zwischenzeitlich gesperrt werden. Die meisten Einsätze gab es wegen vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume. Auch falsch ausgelöste Alarmanlagen ließen Polizei und Feuerwehr ausrücken. Von Personenschäden ist in Oberfranken bislang nichts bekannt.