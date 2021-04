Unis: Präsenz in manchen Bereichen unabhängig von Inzidenz

Die bayerische Universitätenkonferenz fordert die Möglichkeit zu Präsenzveranstaltungen für bestimmte Bereiche unabhängig von der Inzidenz.

München

Labor-, kunst-, musik- und sportpraktische Lehrveranstaltungen müssten in dieser Form ermöglicht werden, verlangte der Verein Universität Bayern e.V. am Freitag. Der Zusammenschluss der bayerischen Universitäten appellierte an die bayerischen Mitglieder im Bundestag, dass Studierende in der Debatte um die Bewältigung der Pandemie nicht vergessen werden dürften.

Die Vorsitzende Sabine Doering-Manteuffel verwies auf die bisherige bayerische Regelung. Diese habe sich in der Praxis bewährt und sollte deshalb in die Bundesregelung übernommen werden. "Die bayerischen Universitäten sind bereit, diese Ausnahmen zusätzlich zu dem geltenden und bewährten Hygienekonzept durch eine Teststrategie abzusichern."

