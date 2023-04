Ungemütlicher Wochenstart in Bayern: Gewitter am Montag

In Bayern bleibt es vorerst grau und regnerisch. Am Montagnachmittag und -abend sind vereinzelt auch Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Den gesamten Tag über soll es dann im ganzen Freistaat neben dichten Quellwolken immer nur kurz zu sonnigeren Abschnitten kommen. Einzig im Nordwesten von Franken bleibt es laut DWD am Montag überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen in Regionen an der Donau knapp 15 Grad und etwa 7 Grad am Frankenwald. Die Nacht zum Dienstag bleibt wechselnd bis stark bewölkt, die Niederschläge klingen ab.

17. April 2023 - 07:57 Uhr | dpa

Blitze entladen sich aus einer Gewitterwolke. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

München Am Dienstag bleibt es stark bewölkt, aber fast überall trocken. Lediglich im Osten Bayerns soll es stellenweise etwas regnen. Die Temperaturen steigen auf maximal 15 Grad. Am Mittwoch ziehen dann von der Oberpfalz bis nach Mittelfranken laut DWD zeitweilig Regen und viele Wolken durch. Die Niederschläge verlagern sich demnach am Nachmittag bis Südbayern, wohingegen die Wolken im Norden von Franken auflockern und die Sonne wieder zum Vorschein kommt.