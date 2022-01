Unfallflucht auf der Autobahn mit 2,4 Promille

Ein betrunkener Autofahrer hat mit seinem Wagen in Unterfranken einen Unfall auf einem Autobahn-Parkplatz gebaut und daraufhin Unfallflucht begangen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 37-Jährige am Samstagmorgen insgesamt dreimal gegen einen Kleintransporter auf einem Parkplatz der Autobahn 3 bei Aschaffenburg gefahren.

23. Januar 2022 - 10:26 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. © Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Aschaffenburg Daraufhin stieg der Mann aus seinem Auto und wollte mit dem Geschädigten auf die Polizei warten. Kurze Zeit später sei er jedoch wieder eingestiegen und in Schlangenlinien davon gefahren, so die Polizei. Als die Polizei den 37-Jährigen etwas später kontrollierte, stellte sie bei ihm einen Promille-Wert von 2,4 fest. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann aus Versehen in das falsche Auto gestiegen war. Der eigentliche Besitzer des Transporters schlief im hinteren Teil des Wagens und hatte von dem Unfall nichts mitbekommen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.