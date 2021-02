Unfall zwischen Bus und zwei Autos

Bei einem Busunfall in Augsburg sind sechs Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr waren neben dem Bus zwei Autos beteiligt. Von den sechs Menschen im Bus seien bei dem Unfall am Mittwochnachmittag zwei verletzt worden, hieß es. Vier weitere Insassen blieben unverletzt. In einem Auto wurden vier Menschen verletzt, der Fahrer in dem zweiten Wagen blieb unverletzt. Mehrere der Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

24. Februar 2021 - 18:01 Uhr | dpa

Ein Warndreieck steht neben einem Polizeifahrzeug auf der Straße. © Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Augsburg © dpa-infocom, dpa:210224-99-578022/2