Unfall nach Überholmanöver: Schaden in sechsstelliger Höhe

Bei einem Unfall nach einem Überholmanöver in Oberfranken ist ein 35-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entstand durch den Unfall am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 70 im Landkreis Bamberg ein Schaden von rund 100.000 Euro.

21. September 2023 - 10:55 Uhr | dpa

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Memmelsdorf Der 35 Jahre alte Autofahrer fuhr demnach mit höherer Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn bei Memmelsdorf. Ein Lkw sei plötzlich vor ihm ebenfalls nach links ausgeschert, vermutlich um ein Überholmanöver einzuleiten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei der Autofahrer mit seinem Wagen nach rechts ausgewichen und dort mit einem anderen Lkw zusammengestoßen. Der 35-Jährige wurde dabei leicht verletzt. An seinem Auto entstand ein Totalschaden, zudem wurde der Lkw beschädigt. Der ausscherende Lkw fuhr nach dem Unfall weiter. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.