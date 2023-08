Unfall mit fünf Verletzten und sieben Fahrzeugen auf der A92

München

Bei einem Unfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen auf der A92 bei München sind am Freitag fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 39-jährige Autofahrerin an der Ausfahrt Oberschleißheim von der Autobahn abfahren wollen, wegen eines Staus in der Ausfahrt den Wagen dann aber zurück auf die Autobahn gelenkt. Dort stieß sie mit dem Auto eines 19-Jährigen zusammen. Dieses wurde gegen vier weitere Fahrzeuge geschleudert, der Wagen der Frau gegen einen Lkw. Der 19-Jährige, die 39-Jährige und drei weitere Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Aufgrund des Unfalls am Mittag und der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die A92 Richtung München zeitweise gesperrt, der Rückstau war erst gegen 16.00 Uhr aufgelöst.