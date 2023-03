Unfall: Kind durch die Luft geschleudert und schwer verletzt

Ein elf Jahre alter Junge ist in Monheim (Landkreis Donau-Ries) beim Überqueren einer Straße schwer verletzt worden. Ein 28-Jähriger erfasste den Schüler am Donnerstag als er mit seinem Auto an einem stehenden Bus vorbeifuhr, wie die Polizei Freitag mitteilte. Der Elfjährige sei durch die Luft geschleudert worden und mit dem Kopf auf einem Bordstein aufgeschlagen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei erlitt er ein Schädel-Hirn-Trauma sowie eine schwere Gehirnerschütterung.

03. März 2023 - 15:17 Uhr | dpa

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Monheim Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung sowie Nichtbeachtung der Straßenverkehrsordnung ermittelt. Er sei nach ersten Erkenntnissen zu schnell an dem haltenden Bus vorbeigefahren.