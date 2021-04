Unfall in Oberbayern: Zwei Menschen schwer verletzt

Zwei Menschen sind bei dem Zusammenstoß zwischen einem Wohnmobil und einem Auto in Oberbayern schwer verletzt worden. Der 29-jährige Autofahrer übersah am Sonntagmittag bei dem Versuch, auf die Bundesstraße bei Eitensheim (Landkreis Eichstätt) aufzufahren, das Wohnmobil, wie die Polizei am Sonntag bestätigte.

25. April 2021 - 17:01 Uhr | dpa

Ein Rettungsassistent steigt in einen Rettungswagen. © Jens Kalaene/zb/dpa

Eitensheim Durch die Wucht des Zusammenstoßes landeten beide Fahrzeuge im Straßengraben. Bei dem Unfall wurden der 29-Jährige und seine Beifahrerin schwer verletzt. Zwei der Mitfahrerinnen des Wohnmobils verletzten sich leicht. © dpa-infocom, dpa:210425-99-347304/2