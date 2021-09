Unfall in der Oberpfalz: 83-jähriger Radfahrer verstorben

Eine Woche nach einem Verkehrsunfall in der Oberpfalz ist der dabei schwer verletzte Radfahrer gestorben. Der 83-jährige Mann sei bereits am Mittwoch in einem Klinikum seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit.

03. September 2021 - 15:59 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Schönlind Der Mann war demnach am 25. August in einer fünfköpfigen Radfahrergruppe aus Nordrhein-Westfalen im Landkreis Amberg-Sulzbach unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt von Schönlind war der Pedelec-Fahrer, der etwas langsamer als die anderen fuhr, aus noch ungeklärter Ursache vom Auto eines 86-Jährigen erfasst und an die Straßenseite geschleudert worden. Dadurch habe der 83-Jährige schwerste Kopfverletzungen erlitten, sagte der Sprecher. Ein Rettungshubschrauber hatte den Verletzten in ein Klinikum gebracht. Der Autofahrer war unverletzt geblieben. © dpa-infocom, dpa:210903-99-83353/2