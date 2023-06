Unfall beim Fahrradausflug: Ehemann stürzt und stirbt

Mödingen

Ein Fahrradunfall mit tödlichem Ausgang hat sich am Donnerstag in Mödingen im schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau ereignet. Ein Ehepaar fuhr laut Polizei auf Fahrrädern hintereinander auf einem Radweg. Der 83 Jahre alte Mann war vorn, dahinter die Ehefrau. Wegen der unsicheren Fahrweise des 83-Jährigen wollte seine Ehefrau links neben ihm fahren. Der 83-Jährige fuhr jedoch immer weiter links. Es kam zum Zusammenstoß - beide stürzten zu Boden. Der Mann schlug mit dem Kopf auf und starb an der Unfallstelle. Die 75 Jahre alte Frau wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.