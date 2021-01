Unfall bei Chemiebetrieb: Deckel schleudert in Bahnbereich

Ein Tankdeckel ist bei einem Unfall in einem Chemiebetrieb in Nürnberg in die Nähe der Gleise der Bahn geschleudert und hat den Zugverkehr zeitweise lahm gelegt. Aus einem Tank sei am Donnerstag Salzsäuredampf ausgetreten, der rund 200 Kilogramm schwere Deckel sei durch die Luft geflogen, teilte die Feuerwehr mit. Da ein wenig Säuredampf aus dem Tank kam, ließ die Feuerwehr den Fahrbetrieb im Berufsverkehr auf der Strecke zwischen Nürnberg und Fürth sperren.

28. Januar 2021 - 15:49 Uhr | dpa

Nürnberg Der Deckel konnte dann rasch weggeschafft werden. Menschen seien nicht in Gefahr gewesen, so die Feuerwehr. Die Oberleitung musste vorsichtshalber gereinigt werden. Die Ursache für den Unfall war unklar. © dpa-infocom, dpa:210128-99-209901/2