Unfälle auf glatten Straßen in Bayern

Eis und Schnee haben in Bayern zu mehreren Unfällen geführt - einer davon endete tödlich. Eine Autofahrerin war im Landkreis Aichach-Friedberg mit ihrem Wagen auf glatter Straße ins Schleudern geraten und in ein entgegenkommendes Auto geprallt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 27-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

11. Februar 2021 - 07:40 Uhr | dpa

Die Leuchtschrift "Unfall" ist auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei zu sehen. © Carsten Rehder/dpa/Archivbild

München Die meisten Unfälle gingen jedoch glimpflich aus und es blieb bei Blechschäden. In Oberbayern kam es von Mittwoch auf Donnerstag zu 194 Unfällen, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei 24 davon gab es Leichtverletzte. In Niederbayern gab es nach Polizeiangaben rund 70 Unfälle auf schneeglatten Straßen. Bei Loitzendorf (Landkreises Straubing-Bogen) rutschte ein Sattelzug am Mittwochnachmittag in einen Kuhstall und verletze ein Tier tödlich. © dpa-infocom, dpa:210211-99-391960/3