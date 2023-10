Unbesetztes Auto stürzt in Schwaben ins Tal

Kempten

Ein unbesetztes Auto ist in Schwaben rund 60 Meter in die Tiefe gestürzt. Eine Frau hatte den Wagen am Sonntag auf dem Mariaberg bei Kempten (Allgäu) ungesichert an einem Straßenrand abgestellt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, rollte das Fahrzeug anschließend etwa 250 Meter über ein abschüssiges Feld und stürzte dann in ein enges Tal ab. Das Auto kam total beschädigt auf dem Dach in einem Bach liegen.