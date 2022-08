Unbekleideter Mann verirrt sich und klingelt bei Polizei

Betrunken und nur in Unterhose und Turnschuhen hat sich ein Mann nach dem Besuch des Straubinger Gäubodenvolksfestes verlaufen. Der 42-Jährige landete schließlich bei der Polizei in Bogen und bat um Hilfe, wie die Beamten am Montag mitteilten.

15. August 2022 - 16:48 Uhr | dpa

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Bogen Der Münchner wollte am frühen Sonntagmorgen vermutlich zurück zu seinem Hotel in Straubing, verirrte sich jedoch in die mehr als zehn Kilometer entfernte Nachbarstadt. Wie er dorthin kam und wo sich seine Kleidung befand, wusste er den Angaben zufolge nicht mehr. Beamte fuhren den Mann in sein Hotel zurück.