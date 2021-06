Unbekannter verletzt Pferd im Genitalbereich

Mehrere Schnitte im Genitalbereich hat ein Unbekannter einem Pferd im Landkreis Main-Spessart zugefügt. Der Täter habe sich in Birkenfeld offenbar mit einem Messer an dem Tier vergangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

02. Juni 2021 - 17:29 Uhr | dpa

Birkenfeld Eine Tierärztin nähte die Schnitte. Das Pferd schwebe nicht in Lebensgefahr. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag etwas an dem Außenstall in Birkenfeld beobachtet haben. © dpa-infocom, dpa:210602-99-837727/2